許多年輕人趁暑期打工賺零用錢，一名女網友表示，最近發現妹妹說要去打工，其實是去給老男人包養，讓她大吃一驚，也不知道該怎麼辦才好，引起網友討論，兩派人馬戰翻，有些網友認為，若妹妹已經成年，那就別多管閒事，畢竟要怎樣賺錢是她的自由，而且又不犯法；但有網友則說，如果兩人關係不錯，不妨與妹妹好好聊聊，畢竟容顏會老，人不可能一輩子都靠這樣賺錢，若因為包養賺錢容易，而產生了價值觀偏差，恐會很難回去做一般的工作。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，最近發現妹妹的「暑期打工」竟是給老男人包養！暑假期間，她多次看到妹妹從陌生的車子上下來，本以為是搭Uber，所以不以為然，直到某天看到妹妹從一輛跑車上下來，讓她很疑惑，真有人開跑車當Uber？

女網友指出，她和妹妹平常會互換衣服穿，某天她打開妹妹的衣櫃發現，妹妹突然多了許多名牌貨，從精品包包到大牌的香水、配件等應有盡有，但因為是妹妹的東西她沒有多問，也覺得人緣極好的妹妹可能是交了個有錢的男朋友。

女網友說，她與妹妹有個共同好友，是她的學妹，也是妹妹的同學，某次見面，對方好奇詢問「你妹有把你設為IG摯友嗎？」她直接點頭說有。不過，接下來對方卻說出好幾個她沒看過的摯友限動，其中讓她最驚訝的就是妹妹被包養了，她甚至還發摯友限動上說「要去釣有錢男人！」然後就是各種夜景和精品的照片。

女網友表示，她聽到被包養的時候就嚇歪了，為了搞清楚事情狀況，她還假裝知道這件事情跟那個學妹套了許多話，最後才知道妹妹因為暑假很無聊，就偷偷下載包養網站，然後靠這賺了10萬元，還收穫一大堆的精品禮物。而她現在完全不知道要怎麼辦？要繼續裝傻，還是要找妹妹攤牌聊一聊？

貼文引起網友討論，不少人表示，妹妹應該成年了吧？那她要被包養是她的選擇，兩人都單身，這樣沒犯法。「靠自己賺錢有什麼問題？記住，這個社會笑貧不笑娼」、「成年了就不要過度干涉吧！如果包養她的人沒有家庭就還好，一個願打、一個願挨」、「有錢賺又開心 ，不要打擾她」。

也有網友勸原PO找妹妹談談，靠這樣賺錢恐會導致價值觀偏差，畢竟輕鬆就能月入10萬，以後真的會願意做一般的工作嗎？雖然被包養沒犯法，但以色事人者，色衰而愛弛，她可以靠年輕貌美領10萬多久？「價值觀恐偏差」、「如果你愛你妹的話建議好好跟她談談，很多一開始都是覺得好玩、我膩了就不做了啦，但這就是慢性成癮，容貌會老，她不可能一輩子都值十萬」。