今天在大聯盟場上太空人以9：3擊退守護者，成為聯盟第三支突破70勝的球隊，此戰他們派出左投瓦德茲(Framber Valdez)先發，他在6.1局投球中失掉3分，最後靠隊友強大火力支援拿下第10勝，自責分率2.87。而新同學「抗癌鬥士」曼西尼(Trey Mancini)表現搶眼，用雙響炮獨攬5分打點，其中包含驚天滿貫炮。

太空人成洋基、道奇後第三支突破70勝球隊，本季投打戰力仍兇猛，而前幾天向金鶯交易來的曼西尼完美融入球隊，今天擔任先發第5棒指定打擊再展火力，首局瓦德茲先挨了陽春炮失分，但次局曼西尼直接回敬1轟將比數追平，3局阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)先下1分，接著曼西尼更轟出滿貫炮，將比數拉開至6：1。

.@TreyMancini's first 3 hits as an Astro have been homers. This one is a grand slam!



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曼西尼此戰5打數敲出2安打灌進5分打點，雖然後半段比賽沒有建功，但光這5分就大大提振球隊士氣。而4局太空人繼續搶分，艾爾圖維(Jose Altuve)敲二壘安打得分，此戰繳出5打數3安打猛打賞。7局太空人雖丟掉2分，不過8局製造高飛犧牲打再拿1分添保險，最後靠Bryan Abreu連飆3K成功終結比賽，豪奪第70勝！