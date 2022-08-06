中科院副院長歐陽力行驚傳今（6）日在屏東滿洲下榻旅館猝逝，死因警方刻正調查中。

中科院証實，中科院副院長歐陽力行少將，因執行任務，昨夜夜宿屏東，準備今天參加滿州鄉的收獲季活動，但幕僚人員今早叫不醒他，不幸猝死在旅館內，已開死亡證明。歐陽力行是因任務而殉職。

據了解，歐陽力行昨天去九鵬基地視導，今天參加完收獲季睦鄰活動後，下午預訂要去中科院大樹廠看飛彈藥柱作業。

歐陽力行曾任軍備局副局長，退役後，今年接任中科院副院長一職，在科技專業上，備受軍方肯定。

中科院歐陽力行副院長，預於111年8月6日8時30分代表該院赴屏東滿洲參加收獲祭活動，於昨日18時許於先行南下夜宿恆春屏東美林達渡假會館，復於今日7時21分遭駕駛發現臥床不醒人事，經通報119協處確認已無生命跡象。中共軍演，歐陽力行是首位過勞死的重要軍事人員。歐陽力行亦是下一任中科院長呼聲最高人選。院內同仁深表哀傷。

中科院今發聲明指出，本院副院長今（6）日上午於屏東恆春離世，本院說明如后：

一、本院歐陽力行副院長原訂今（6）日代表院參與屏東滿洲舉行之原民收獲祭活動，於昨（5）日晚間下榻屏東恆春旅館，於今早0720時發現臥床不醒人事，經報警到場協處，確認歐陽副院長已辭世，死亡原因警方刻正襄驗中。

二、歐陽副院長任職期間戮力從公，勇於任事，本院深感哀慟，已安排專人陪同家屬並協處後續治喪事宜。