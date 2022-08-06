民眾黨新竹市長參選人高虹安，6日一大早在柯媽何瑞英的陪同下，到新竹市果菜批發市場拜票，有多家攤商支持者，準備了象徵好彩頭的菜頭送給高虹安，並大聲祝福高虹安高票當選，也有粉絲要求合照，現場十分熱絡。

高虹安今天上午在柯媽、黨籍市議員參選人的陪同下來到新竹大菜市，並由新竹市蔬菜同業公會理事長陳聰銘的引導下，一一向攤商問安拜票。高虹安表示，大家見到柯媽都很開心，因為都是買了幾十年菜的老朋友們，她也很喜歡來市場買東西和攤商聊天傾聽心聲。

高虹安說，這是她宣布參選後，首次和柯媽合體到位在新竹市經國路的大菜市拜票，親自來和攤商道早安，柯媽也精神奕奕陪著高虹安逐攤拜票，請託市場老朋友鄉親們支持高虹安。

而攤商和一早買菜的市民見到柯媽和高虹安都熱烈握手打招呼，熱情搶著要求合照，甚至有攤商和民眾把握機會當場陳情或提出市政改善建議。

高虹安表示，在聽取攤商們和市場幹部的心聲後，對於大菜市建築安全和設施老舊等問題，當選市長後一定會努力改善大菜市環境和設備，打造更好的工作和消費環境，讓攤商安心拚經濟、市民買的好吃又安心。