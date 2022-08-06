被封為「國光女神」許薇安笑容甜美又有E級突出上圍，自嘲愛說「幹話」的個性為她吸來一票粉絲追蹤，在IG擁有129萬粉絲的她，最近發文大推私密處蜜蠟除毛，她更大尺度秀出開腿除毛中的影片，引來網友笑說：「怎麼沒拍除毛後的效果？」

許薇安臉蛋甜美擁有一雙電眼，未料今年5月捲入私密片外流風波，當時一支她躺在床上擺出性感姿勢，並以邪惡視角拍攝的影片在PTT和臉書社團瘋傳，讓網友一度以為可能是遭人報復，但她後來解釋這支影片本來是要獻給自己直播時的頭號粉絲福利，不知為何流出，讓她不得不嚴正澄清流言。

許薇安當時霸氣回應：「不會計較遭到外流，自己可是從地獄走過來的女人，天大的事情對我來說都是小事。」至於傳聞她已婚還當媽的傳聞都是假的，並發聲明強調：「自己很用心的拍攝這次的影片，希望給粉絲朋友們一個520貼心禮物，雖然這次遭到外流，但未來還是會不定期舉辦一些活動來回饋大家。」

最近天氣炎熱，昨(5日)許薇安在IG分享私處除毛，說：「夏天到必來，夏天悶熱最怕月經來還有毛毛，妹妹就會很不舒服」，並大讚：「一次只接待一對貴賓的服務CP值真的太高了」，而照片中可見她穿著浴袍，及疑似開腿用被子擋住私密處正在除毛的過程，粉絲見此回她：「美」、「會痛嗎」、「難怪，看起來很白很乾淨」、「一直回訪，讚」。