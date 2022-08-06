新北市鶯歌陶瓷博物館館前路與文化路口，今上午10時30分左右，自來水管線爆裂，水漫附近店家與民宅，積水面積一度達100公尺長，深度度約20公分，附近店家與住戶一樓水淹腳踝，不少家具、商品都泡湯，損失還要估計。水公司12區管理表示，目前已將水源關閉，積水退去，周遭交管中，影響部分鶯歌地區與桃園地區供水，預計明日上午8時前恢復供水。

附近汽車材料行表示，當時聽到「碰」的一聲，出門查看，就發現水大量從地面冒出，根本來不及擋，一樓相關器具與材料來不及救，目前水勢已經慢慢退去，她還在忙著正在清理店面，損失還要再估計。

12區管理處副處長陳文龍表示，該管線約莫是1980年代埋設的1100釐米管，除了管線老舊，加上該路段重車砂石車多，才會導致管線破裂，主要影響文化路4線道、館前路口，三鶯橋雙向道路。

陳文龍表示，該管主要是板新給水場輸送至桃園地區的供水管線，目前預計明日上午8時恢復供水，並視需要設置水車供民眾取水。