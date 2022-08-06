全國視障生無限愛音樂夏令營，規畫音樂專業講座及活潑、互動式樂器小組教學課程，培養學生對音樂的興趣。（台中市政府提供）

2022全國視障生無限愛音樂夏令營，自3日起至6日在台中啟明學校登場，規畫音樂專業講座及活潑、互動式樂器小組教學課程，培養學生對音樂的興趣。教育局長楊振昇指出，透過活動讓視障朋友擁有美好的音樂學習及交流機會，期待明年再相聚一起玩音樂。

楊振昇說，全國視障生音樂夏令營去年因疫情停辦一年，今年全國視障生無限愛音樂夏令營，台中市立啟明學校、台中北區扶輪社共同主辦。營隊中除介紹與帶領學員賞析經典拉丁風格的樂曲My Little Suede Shoes外，並藉由不同樂器分組教學，讓學員學習運用樂器共同演奏。

啟明校長廖連喜表示，睽違1年後在學員們殷殷期盼下，大家共同努力落實防疫，活動順利舉辦，讓孩子們在營隊學習過程中珍惜表演與練習的機會，擴展與社會大眾互動，盡己之力回饋社會；使音樂夢想能扎根、開花、結果，是落實學校校訓與積極努力推動的目標。

楊振昇強調，感謝啟明學校用心，近年來努力為學生開拓音樂、特殊體育及按摩技能等多元學習機會，除去年榮獲第8屆「教育部藝術教育貢獻獎」外，今年也榮獲111年度教育部體育署的學校體育傳炬獎。