中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」隊長琪琪，甜美外型加上傲人身材，以及在球場熱力四射的應援，讓許多球迷印象深刻，也圈了一票粉絲，日前在個人社群網站發了一系列乳牛花紋的比基尼照，一對傲人車頭燈立刻搶盡目光，引起網友討論。

琪琪上個月底到新竹應援，當時住進距離球場不到十分鐘車程的飯店，只見她趁著空檔使用飯店泳池，並曬出乳牛花紋的比基尼照，只見白皙肌膚吹彈可破，保養得相當好，此外一對渾圓飽滿的車頭燈，幾乎要將比基尼撐破，加上擠出一條深邃T字型事業線，讓網友看的血脈賁張，久久無法將視線移開。

眼見琪琪秀出火辣的魔鬼身材，網友紛紛留言：「這個牛牛偶喜歡」、「這溝⋯⋯深不可測啊」、「這系列的照片很洋娃娃耶」、「牛奶怎麼賣」、「姐姐好辣，兒童不宜」、「照片拍的很好看很美」、「美美的琪琪隊長」、「這泳衣也太吸晴，想喝牛奶了」。

琪琪日前首次參加中職明星賽應援，除了久違的脫罩應援，讓她坦言相當開心之外，也透露最好玩的環節就是可以跳其他四隊應援，與其他球隊的啦啦隊及球迷一起玩，更表示跳中信球員江坤宇應援曲時，心裡都在數「1234、123456」，讓她直呼：「我的數學應該有進步了」。