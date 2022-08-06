美國聯邦眾議院議長裴洛西2日晚間率訪台，中國解放軍隨即宣布，將於4日至7日在台灣周圍海空域演習，引發外界聯想1996年台海危機；國民黨台北市長參選人蔣萬安被問到，很多站台的大老都經歷過1996年，會不會覺得基本盤護得很好；對此，蔣萬安回應表示，大家清楚立場一致，都是追求和平，不希望戰爭。

蔣萬安說，中華民國是主權獨立的國家，保護台灣的土地是每一個人的責任，也是我從政以來始終如一的理念，面對任何威脅或侵害主權的行為，絕對團結一致對外

至於被問到態度很強硬，是不是有芒果乾（亡國感）的擔憂？蔣萬安說，我們的態度很一致，中華民國就是主權獨立國家，大家都有責任保護台灣這片土地，我們面對外界威脅，就是要團結一致對外。

另外，黨中央定調要一起歡迎裴洛西，會不會影響深藍選票；蔣萬安直言，我們是主權獨立國家，台灣本來就可以接待邀請各界國際友人來台灣，但同時我們也需要關注區域和平穩定的發展，不希望有任何衝突情勢升高，危害到區域的和平繁榮，這也不是世界各國所樂見。