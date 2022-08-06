台北市長選戰口水不斷，民進黨參選人陳時中日前開嗆，台北市副市長黃珊珊當議員這麼久但對內湖、南港發展卻有志難伸，可說是「狗吠火車」，遭黃反酸疫情間人民等不到疫苗才是「狗吠火車」，陳時中6日受訪時秀出當時與黃珊珊的對話，強調攻擊還是要本於事實，還說黃提出的要求自己都第一時間協助。

陳時中上午前往北投區關渡宮參拜前接受媒體聯訪，對於「狗吠火車」一詞引發各方解讀，他表示，黃珊珊總不能一天到晚在狗吠火車，澄清他專訪時指的是對方當市議員的時候，如果有提出對內湖、南港的交通改善策略，卻都沒有做成功，可能就是一種狗吠火車，但以後不會有這樣的情況。

至於在防疫上，為了避免口說無憑，陳也秀出疫情時和黃珊珊的對話紀錄，強調去年疫情嚴重之時，行政院秘書長李孟諺詢問各縣市防疫是否有需要協助的地方，黃珊珊當時提及萬華地區專案的需求，有好多點，自己則回答已經努力在安排。

陳認為，那些要求「絕對不是狗吠火車」，還說黃珊珊當時也提出人員沒辦法，要聯絡誰來協助，自己就回應可聯繫時任衛福部醫福會執行長王必勝，也馬上騰出桂山、林口檢疫所來協助收容。他強調，處理疫情時沒有分政黨，只要市民有需要，無論是疫苗、檢疫所或病房都會第一時間幫忙、找對口，不用擔心狗吠火車的問題。

對於昔日曾與防疫當下與黃珊珊合作，如今卻因選舉被攻擊，他強調「攻擊還要本於事實」。至於黃珊珊被控行政不中立、找公務員協助宣傳新書，他則說，很多人攻擊黃珊珊用行政資源輔選，不過她還是現任副市長，做相關市政關心也是應該的。