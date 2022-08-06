六龜警分局偵查隊長許強生（左三）到電台宣傳防詐騙。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

近來詐騙橫行。岡山區橋頭警方日前阻止一名82歲林姓老翁匯款新台幣40萬元「修繕房屋」，郵局女行員懷疑老翁被騙，通知警方到場，阻止老翁的養老錢被假警察騙走。六龜警方也呼籲民眾不要被騙徒的話術吸引，提高警覺。

橋頭分駐所於8月4日上午11時許接獲郵局吳姓女行員來電，表示一名林姓老翁臨櫃提領40萬元修繕房屋。警方到場，林姓老翁說這筆錢是要修繕房屋，經警方詢問後，發現是騙徒假裝警察，還教林姓老翁對此事要保密，不可外泄，以修繕房屋為名目匯款。

警方告知老翁，警察辦案是不需要向民眾收款的，林翁聽完才恍然大悟，感謝警方；岡山分局也呼籲，現今詐騙方式手法新穎多變，但主要手段要求提供錢財、證件或帳戶；若民眾遇此狀況，應立即掛斷電話並撥打110或165專線詢問。

此外，詐騙手法還包含以高薪誘騙民眾到海外工作，包含柬埔寨及東南亞等國家，進而遭致軟禁和勒索贖金；六龜分局的桃源、茂林及那瑪夏等原民區發生多起原住民因家庭代工求職、假貸款、假投資等詐騙案，致其個人帳戶資料被騙走，因而成為詐騙集團之人頭帳戶。

身為排灣族的偵查隊長許強生於8月4日前往原住民族電視台、廣播電台，以原住民語及國語雙聲帶對民眾說明近期的詐騙手法，呼籲民眾提高警覺，不要上當。