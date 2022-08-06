宏達電(2498)儘管發表首款主打元宇宙的智慧型手機HTC DESIRE 22 Pro，惟通膨導致全球消費縮手，智慧型手機市場受創嚴重，也使得宏達電7月營收卻未見提振，單月營收呈現雙減。

宏達電7月營收3.05億元，月減少38.52%、年減少18.54%；累計前7月營收24.17億元，年減少16.6%，為同期歷史新低。

宏達電在6月底端出首款元宇宙手機 HTC Desire 22 pro，話題性十足，當初除在台灣市場首發外，也計畫前進歐洲、以及日本市場。惟適逢全球宏觀經濟逆風，通膨問題加劇，市場緊縮消費下，智慧型手機首當其衝，恐也拖累到宏達電手機銷售動能。

除智慧型手機新品外，宏達電近來在虛擬實境藝術與文創上的拓展頗有收穫，包括與席捲華語市場的熱門戲劇IP《華燈初上》在BEATDAY元宇宙中展開全新一季播出，並邀請林心如續任製作人，預計今年年底推出「BEATDAY X華燈初上未來版」。此外，宏達電也與米蘭三年展合作，共同推出全新虛擬實境作品《1923：過去的未來》，慶祝自1923年開展至今，米新蘭三年展基金會持續引領行業並扮演的創新性、指標性角色。

另外，元宇宙平台VIVERSE也與日本最大提供創作者分享插畫、漫畫、小說的創作交流平台之pixiv合作，近期將透過串接其3D角色建模軟體VRoid Studio，讓清新日系動漫風的虛擬分身帶進VIVERSE；同時VIVERSE在台則攜手公共電視發行妖果小學限量NFT，將台灣原創IP推向國際。