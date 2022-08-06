據新華社報導，中國人民解放軍東部戰區5日按計劃，繼續在台灣本島北部、西南、東部海空域進行實戰化聯合演訓，檢驗提高戰區部隊聯合作戰能力。其中東部戰區海軍10多艘驅護艦艇在台灣周邊海域演習聯合封控，並公開現場畫面，說明從照片中顯示，解放軍艦艇可看到台灣海岸線與台灣軍艦。

根據大陸解放軍東部戰區表示，5日海軍10多艘驅護艦艇在台島周邊海域展開聯合封控，連續組織晝夜間類比對陸打擊、綜合攻防、聯合反潛等實戰化演練，提升艦艇核心作戰能力。而多艘護衛艦、導彈艇和多個機動岸導火力單元對海上重要目標實施火力追瞄，展開模擬突擊。

至於東部戰區空軍則多波次出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機等多型戰機赴台島周邊實施偵察預警、制空作戰、支援掩護、空中打擊等實戰化演訓任務。東部戰區陸軍遠端火力、火箭軍常規導彈任務部隊繼續保持備戰狀態，遂行支援策應任務。各任務部隊始終保持高度戒備，隨時準備應對一切突發情況。