兩岸發展研究基金會董事長丁守中今表示，美國眾議院議長裴洛西此行目的，只是更進一步把台灣推向美中霸權鬥爭代理人的戰場。當前兩岸關係的改善應優先於任何對外關係，因為兩岸關係直接牽動台灣人民的未來與禍福安危。「我們親美，同時應該更親中。」

丁守中於「軍演封鎖常態化下，台灣將何去何從？」論壇表示，若干國外戰略與政治評論家分析，習近平年底要延任，大陸要維持穏定，所以對國際測試中國底線的行為較容忍，不會採取衝突手段。這根本就是認知嚴重錯誤，或別有用心。事實上，習近平年底要延任，更要強力對抗外國分裂勢力介入台海，只有全面民族主義動員、一舉解決台灣問題，才是習近平延任的最好理由。所以台灣此時在最危險的風口浪尖上還不自知。

丁守中也呼籲，大陸的軍演應該要節制，對台灣封鎖抵制，試射飛彈只會傷害兩岸人民情感、降低互信，更會掉入若干西方人士企圖分裂兩岸，製造兩岸戰爭衝突的陷阱。

他稱，台灣要跳脫馬前卒與陷入代理人戰爭的困境，國人一定要覺醒三件事：首先，當前兩岸關係的改善應優先於任何對外關係，因為兩岸關係直接牽動台灣人民的未來與禍福安危。我們親美，同時應該更親中。大陸跟我們同文同種，是台灣最大市埸、最大投資地、與最大貿易順差來源。跟最大經濟夥伴搞政治軍事衝突是荒謬的。台灣外貿占GDP的70％，台灣最需要安定和平的國際環境，持續經濟制裁只會讓台灣人民受害更深。

再者，蔡總統不要嘴上說「不排除任何對話」，卻關上對話機制，一昧反中抗中。要認清國際政治人物的空言支持毫無意義，政府更別寄望提高台灣國際能見度、訴求國際空泛的關切與制裁，就能提升台海安全，這根本是不切實際。

最後，丁守中呼籲國人要覺悟，民進黨每到選舉，就操作反中牌、打亡國感、激化兩岸衝突，目的就是轉移施政缺失，民進黨政府現在操作過頭，只會造成國內社會更分裂對立，也會害台灣變成霸權國家代理人戰爭的戰場。