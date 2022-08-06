社會局利用有趣活潑的親子桌遊，提升弱勢家戶的理財知能，並鼓勵弱勢家戶儲蓄。（台中市政府提供）

台中市政府社會局積極推動「兒少發展帳戶」，6日在太平區舉辦第2場說明會暨理財教育課程，與太平區公所及麥克維茲財商教育學苑合作，利用有趣活潑的親子桌遊，提升弱勢家戶的理財知能，並鼓勵弱勢家戶儲蓄。社會局長彭懷真說，家戶透過遊戲認識理財，獲得多元財務知能的機會，無形中增加自信心與理財能力，了解儲蓄的重要、累積學習資本、提升社會參與。

社會局指出，財團法人台北市福智佛教基金會及社團法人台中市善護協會，大力支持積極推動社會福利政策，自2020年起長期捐贈物資，鼓勵兒少發展帳戶開戶家庭，更加碼1份高額開戶禮和500元禮券給今日申請開戶者。

彭懷真說，兒少發展帳戶，針對2016年1月1日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，年滿18歲前，每人每年最高可存1萬5000元，政府再提撥同額款項。

社會局強調，透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。截至今年7月底，台中市有6124名兒少符合兒少發展帳戶資格，其中3715人申請開戶，比率達61％。