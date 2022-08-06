光復鄉種植茶樹約21.08公頃，以銷售油茶籽為主。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮7月至今持續高溫，幾乎沒下雨，造成光復鄉茶油樹枯萎、枯死，縣府昨邀茶業改良場台東分場、農糧署東區分署組成勘災小組到現地勘查，發現部分茶油果實乾裂，被害面積約5公頃，損害程度達25％，已達現金救助啟動標準，將爭取公告農業天然災害現金救助。

花蓮中南區7月乾旱無雨，因缺水，陸續傳出瑞穗知名蜜香茶園茶樹整株枯死的情況；近日又接獲光復鄉油茶農反映乾旱受災情況持續，油茶籽恐無法採收，花蓮縣府經農友及公所通報，縣府農業處旋即組成勘災小組進行勘查。

農業處說，光復地區種植茶樹有21.08公頃，以銷售油茶籽為主。油茶收穫期約10月中旬起，陸續採收至11月下旬。接獲農民反映後，5日現地勘查，評估油茶籽油茶樹，植株有枝葉枯萎、果實乾裂等現象，被害面積約5公頃，損害程度25％，已達現金救助啟動標準，將依農業天然災害救助辦法規定，提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

縣府提醒，農友如有發現農作生長異常，請務必主動向當地公所通報，以確認受災情形；公所派員對受災田區勘查、拍照取證，確保申請救助權益，以協助受災農友儘早復耕、復建。