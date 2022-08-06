台北市長柯文哲（左四）與副市長黃珊珊（左一）今上午出席2022臺北新創基地節開幕式活動。（陳薏云攝）

台北市副市長黃珊珊將參選2022台北市長卻遲遲未請辭，因此屢爆行政不中立爭議，台北市議員簡舒培今凌晨爆出，黃珊珊1日派出秘書處的3位公務員配送親簽自傳新書至議員辦公室，簡舒培炮轟「把公務員當選舉志工」。黃珊珊受訪回應，首長送禮給議員，是府會長期的形式，也是小小的心意。

簡舒培表示，1日收到黃珊珊親筆簽名的新書，但送書人員竟然是秘書處機要組的替代役人員，痛批黃珊珊濫用行政資源，為了選舉出新書，叫公務員跑腿，簡強調「幫副市長送書」跟市政到底有什麼關係。更表示黃珊珊一次動用3名同仁，其中一名竟然是替代役人員，把公務員當選舉志工，把台北市政府當民眾黨競選總部。

黃珊珊今上午出席2022臺北新創基地節開幕式，會後受訪表示，她現在身分是副市長，就像各局處首長逢年過節會送禮物給議員，因為很多議員也都關心這本書，也調了很多與書相關的資料，就想說既然如此就當成禮物送給議員們參考，也是小小的心意，並強調送禮是市府和議會長期以來的形式，如果議員有意見的話也虛心接受。