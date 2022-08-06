1名男網友於臉書抱怨，日前檢舉機車騎士在樹蔭下躲太陽等紅燈，警方卻回文，該機車屬於暫時停止行駛，非臨時停車，「無法可罰」，讓他氣得將行車紀錄器影片PO上網，文章曝光後，引起大批網友們熱議。

原PO怒將警方回文貼在臉書社團。（圖／截自爆料公社）

1名男網友於臉書社團《爆料公社》貼出一則行車紀錄器影片，畫面中見機車騎士見前方交通號誌為紅燈，便緊急煞車，停在路中間樹蔭下躲太陽，害原PO差點撞上，他不滿檢舉騎士，遭警方回應「不予舉發」，讓他怒炸發文：「躲太陽我沒意見，但靠邊嘛～這種直接就給你停在路中間的，檢舉居然不成立」。

原PO轉述他檢舉機車騎士後，高雄市警察局新興分局回應：「親愛的市民您好，您於111-07-22來信反映『汽車駕駛人非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、剎車或於車道中暫停』，經交本局新興分局處理，茲答覆如下：依交通部函示，該車係屬暫時停止行駛，非臨時停車，故本案不予舉發。感謝您對警政交通的關心與協助，本局仍將責成新興分局持續加強該路段違規取締，以維道路通暢及用路人權益」。

貼文一出，網友們紛紛怒罵：「拜託這種躲太陽的就別出來下西下井了，一堆見光死的」、「那麼怕太陽乾脆在家睡覺好了，騎甚麼車出門啦」、「我也超氣這種的」、「撞上去算誰的？難道罰撞上的人，應注意未注意？」，還有人建議原PO檢舉併排停車。

對此，高雄市新興分局表示，經檢視檢舉影像發現，騎士行為屬暫停行為，未違反《道路交通處罰條例》第43條第1項，而驟停逼車者，需有「明顯惡意、重複施行、對象明確」之態樣，才能依法舉發，機車騎士尚未達任意驟然於車道暫停程度，亦無針對性重複施行情形，故未告發。