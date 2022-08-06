飽受關注的陸劇《天才基本法》，由曾出演《你好，舊時光》「林楊」一角而廣爲人知的張新成，以及入圍金馬獎女配角獎的張子楓飾演男女主，再加上實力派演員雷佳音，《天才基本法》的演員名單可以說得上是豪華。而萬衆矚目的大結局在5日到來，最新劇情中張新成黑化後飾演雙重人格，狂秀演技。

張新成在劇中原本還在酒吧向張子楓示愛，甚至親自彈奏鋼琴演唱英文版《玫瑰人生》，下一個鏡頭就突然黑化。原來張子楓曾在奧數集訓營期間兩次穿越世界，目前已經回到原世界。而另一世界的張新成卻無法忘記與張子楓相處的時間，設下圈套意圖霸占原世界自己的身體，與原世界的張子楓再續前緣。在這段劇情中，男主角要向鏡子中的自己下戰書，一人分飾兩角帶來極大的演繹難度，也讓張新成狂飆演技塑造出了兩個完全不同人格。

《天才基本法》大結局倆人在海邊擁吻。（圖／翻攝自天才基本法微博）

更令人震驚的是另一個反轉，雷佳音飾演女主角父親，才是全劇第一個穿越的人，也是協助另一世界男主角穿越的幫手。劇情一度反轉再反轉，讓劇迷直呼刺激。大結局中，張子楓識破張新成的身份，指出他是另一個世界的人。另一個世界的男主角最終決定把人生還給原主人，自己選擇了離開，畫面定格在張新成和張子楓海邊擁吻，給故事畫上一個圓滿的句號。

三位主演私下交情非常好，張子楓日前受訪曾表示「雷老師是我合作的男演員中最可愛的」，透露雷佳音私下其實非常幽默。很巧合的是，三位主演的生日都在8月底，所以劇組統一辦了生日會，雷佳音回憶說：「大家一個比一個害羞，一唱生日歌都把頭低下去。」張新成甚至還主動要求工作人員把循環播放的慶生VCR影片給關了，「當時我看了一下子楓跟雷老師，他們不約而同點了頭。」足以見得三人的默契程度。