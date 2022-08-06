高雄一名潘姓婦人因不滿女兒遭女婿林姓男子家暴又不顧家，把漂白水倒進魚缸，毒死林男飼養的龍魚、飛鳳等13隻名貴魚。林男氣得提告，高雄地院依毀損罪判潘婦拘役50日，得易科罰金5萬元定讞；民事部分判潘婦應賠償6萬1500元，可上訴。

潘婦因不滿林男動輒出手打她女兒，前年趁林不注意，直接前往他的住處，把漂白水倒進魚缸，害魚缸裡的龍魚、飛鳳、虎魚等13條名貴魚全部死光。

林男回家一看差點沒昏倒，「名貴水族箱竟成了墳場」，調閱監視器後發現潘婦下毒手，氣得提告「毀棄損壞」，附帶民事求償16萬元。

刑事部分，潘婦否認犯行，高雄地院法官認為她的舉動漠視法律保障他人財產且又未與林男達成和解，依毀損罪判她拘役50日，得易科罰金5萬元定讞。

民事部分，法官函詢水族進口商，對方回覆林男飼養的龍魚是「布都之寶」的品種，市價5萬8000元。根據林男提供的照片判斷，龍魚體型完整，胸鰭、尾鰭皆大且完美，鱗片已開始轉紅，符合市場上「美」的要件，認定該龍魚價值約8萬元。

法官認為，林男主張他的龍魚有3萬6000元的價格屬合理，其他魚種的求償金額也未超過市價，13隻魚共6萬1500元求償全數判准。但針對水族箱物品損壞、蟑螂飼料費，法官認為林男舉證不足，全數駁回，林男另求償5萬元精神慰撫金也遭駁回，全案仍可上訴。