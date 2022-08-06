近日，有大陸網友發現美國瑪氏公司旗下的巧克力產品「士力架」在海外推出的新活動中，將台灣定位為國家，與韓國、馬來西亞並列，引發大陸網友反彈聲浪。據澎湃新聞報導，士力架中國官方微博5日發佈聲明表示，對此高度重視並深表歉意。公司已第一時間要求士力架當地團隊核查與調整其官方網站、官方社交帳號，確保公司宣傳內容準確無誤。

據該聲明指出，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。瑪氏箭牌尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規開展業務運營活動。

士力架為美國瑪氏公司旗下的巧克力產品，美國瑪氏公司是一家引領全球零食糖果以及寵物行業變革的跨國企業，足跡遍佈全球80多個國家和地區，進入中國已有30多年時間。主要業務涉及零食類（糖果巧克力）、寵物類、主食和電子產品的製造和行銷。

而瑪氏旗下擁有60餘個品牌，另外還包含德芙、綠箭、士力架、彩虹糖、M＆M‘s、脆香米、益達等知名品牌。

此外，瑪氏食品（中國）有限公司是瑪氏公司在華的獨資企業，據天眼查顯示，該公司成立於1993年，註冊資本6100萬美元，由瑪氏食品有限公司100％控股。