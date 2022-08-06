分手是與人交往難免會碰到的課題，儘管當初愛得多轟轟烈烈，分手後都有可能反目成仇。然而，有些手段高明的人們，即便分手後也能超級體面。俗話說的好，「凡事留一線，日後好相見」我們可以學學這些星座是如何做到分手不撕破臉的。那就讓我們來看看有哪些星座男女上榜吧！

💔牡羊座

分手後瀟灑往前走，不帶走一片雲彩。(圖/觸mii)

與牡羊座相愛本就是一場轟轟烈烈的體驗，但出乎人意料的是，他們分手異於常人地冷靜。他們的冷靜並不是對你冷漠，而是在用他們的堅強將難過沖淡。但你也不要想分手後再和牡羊座當朋友，牡羊座沒跟你當敵人不代表想跟你變成朋友關係。他們是屬於分手後正面向前看的星座，他們交到下一任之後甚至會忘了你是誰。但好處是，你不用擔心分手後會交惡變仇敵，因為他們壓根沒放在心上。

💔射手座

廣結善緣到跟前任也能當好朋友。(圖/觸mii)

分手後的射手座也不喜歡和人交惡，但不同於牡羊座的是，他們還可以跟你當朋友。交往中發生的摩擦他也會覺得「算了，都分手了計較這些幹嘛？」然後自己消化情緒，所以他們分手後也能很體面的跟你稱兄道弟。問起之前發生的不愉快他們也不會記仇，就算想起也會跟你說忘了。

💔水瓶座

最佳前任No.1當之無愧。(圖/觸mii)

大家常說水瓶座不是好情人，甚至不是當伴的好對象，但他們可是百分之百的好前任。其中最基本的就是，他們不會和外人說三道四，不把分手的醜事外揚。交往中不按牌理出牌的他們，分手後反而更懂得經營關係，給前任基本的尊重和距離，超大反差會讓前任覺得「如果我們交往的時候你也是這樣就好了」分手後他不一定能跟你當好朋友，更很難當什麼超級麻吉，但是你需要幫忙時如果找他，水瓶仍會伸出援手相助，可以說是分的超體面的「好聚好散模範生」。