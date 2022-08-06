到了8月就準備來到了暑假的尾聲，兩大家機品牌PlayStation及Xbox也推出夏日優惠，以及首波上架的遊戲與活動，像SIET就在全台PlayStation的特約經銷商推出「夏日精選優惠」，還有8月份上架PlayStation Plus的每月遊戲陣容，而Xbox不僅繼續帶來訂閱優惠，更在8月推出月發行首日即上架的各款遊戲，還祭出Xbox Design Lab讓玩家自行打造專屬的遊戲控制器。
SIET就在16日前於全台PlayStation特約經銷商推出「夏日精選優惠」活動，包含PS VR豪華全配包以及精選PS5、PS4遊戲，像是PS VR豪華全配包就現折3000元，還有像《地平線 西域禁地》、《跑車浪漫旅 7》等，也均以89折起優惠販售，同步本月更在PlayStation Plus推出每月遊戲陣容，像人氣遊戲《人中之龍7 光與闇的去向》、讓玩家找回童心的《小小夢魘》等，也在9月5日前讓PlayStation Plus基本、升級和高級會員都能夠將遊戲加入自己的保存庫。
而Xbox在上月就有首日登陸的《暮色降臨》、《極限競速：地平線 5》遊戲，讓玩家大受好評，本月再接再厲祭出發行首日即上架Xbox Game Pass的《Turbo Golf Racing》、《雙點校園》，至於Xbox Game Pass Ultimate的首月只要30元，第二個月起每月只要不到300元的優惠也持續推出，同步更帶來了「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務，提供超過20種顏色，讓玩家自由搭配控制器的機身正面、背殼、緩衝鍵及搖桿，還可將金屬光澤設計套用於發射鍵與方向鍵，而握把與按鍵也提供多款選項讓玩家挑選，更提供加購雷射刻字服務，讓玩家將姓名、Xbox 玩家代號等刻印於控制器上。
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