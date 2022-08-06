到了8月就準備來到了暑假的尾聲，兩大家機品牌PlayStation及Xbox也推出夏日優惠，以及首波上架的遊戲與活動，像SIET就在全台PlayStation的特約經銷商推出「夏日精選優惠」，還有8月份上架PlayStation Plus的每月遊戲陣容，而Xbox不僅繼續帶來訂閱優惠，更在8月推出月發行首日即上架的各款遊戲，還祭出Xbox Design Lab讓玩家自行打造專屬的遊戲控制器。

SIET在本月的PlayStation Plus推出人氣遊戲《人中之龍7 光與闇的去向》，9月5日前讓PlayStation Plus基本、升級和高級會員都能夠將遊戲加入自己的保存庫。（SIET提供）

SIET在本月的PlayStation Plus推出《小小夢魘》，9月5日前讓PlayStation Plus基本、升級和高級會員都能夠將遊戲加入自己的保存庫。（SIET提供）

SIET在16日前於全台PlayStation特約經銷商推出「夏日精選優惠」活動，像《地平線 西域禁地》、《跑車浪漫旅 7》等，均以89折起優惠販售。（SIET提供）

SIET就在16日前於全台PlayStation特約經銷商推出「夏日精選優惠」活動，包含PS VR豪華全配包以及精選PS5、PS4遊戲，像是PS VR豪華全配包就現折3000元，還有像《地平線 西域禁地》、《跑車浪漫旅 7》等，也均以89折起優惠販售，同步本月更在PlayStation Plus推出每月遊戲陣容，像人氣遊戲《人中之龍7 光與闇的去向》、讓玩家找回童心的《小小夢魘》等，也在9月5日前讓PlayStation Plus基本、升級和高級會員都能夠將遊戲加入自己的保存庫。

Xbox本月推出發行首日即上架Xbox Game Pass的《Turbo Golf Racing》。（Xbox提供）

Xbox本月推出發行首日即上架Xbox Game Pass的《雙點校園》。（Xbox提供）

Xbox推出「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務，提供超過20種顏色，讓玩家自由搭配控制器的機身正面、背殼、緩衝鍵及搖桿等，更提供加購雷射刻字服務。（Xbox提供）

而Xbox在上月就有首日登陸的《暮色降臨》、《極限競速：地平線 5》遊戲，讓玩家大受好評，本月再接再厲祭出發行首日即上架Xbox Game Pass的《Turbo Golf Racing》、《雙點校園》，至於Xbox Game Pass Ultimate的首月只要30元，第二個月起每月只要不到300元的優惠也持續推出，同步更帶來了「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務，提供超過20種顏色，讓玩家自由搭配控制器的機身正面、背殼、緩衝鍵及搖桿，還可將金屬光澤設計套用於發射鍵與方向鍵，而握把與按鍵也提供多款選項讓玩家挑選，更提供加購雷射刻字服務，讓玩家將姓名、Xbox 玩家代號等刻印於控制器上。