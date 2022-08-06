泰雅族小朋友和家長們，體驗傳統美食搗麻糬DIY。（弘光科大提供）

泰雅族小朋友和家長們，體現泰雅族勇士精神的射箭體驗。（弘光科大提供）

迎接8月8日父親節到來！弘光科技大學承辦的台中市和平親子館，特別在6日舉辦「爸爸泰好了yaba’mhuway su」親子活動；活動內容安排泰雅族的文化特色，幼童和爸爸們一起體驗傳統射箭、體驗搗麻糬，穿著傳統族服唱族語歌謠，透過活動增進親子情感交流。

弘光幼保系助理教授黃佩岑說，和平親子館注重部落原住民文化傳承，因此，父親節親子活動以原鄉部落特色與歷史脈絡規畫，讓爸爸們用經驗分享、人文技藝傳承，教下一代認識部落文化，同時讓更多人透過參與活動，認識泰雅族的文化特色。

活動規畫4大主題闖關活動區，有體現泰雅族勇士精神的射箭體驗、傳統美食搗麻糬DIY體驗、傳統技藝手工串珠DIY製作、泰雅族傳統服飾免費試穿拍照體驗等。6日一早便有許多家長帶著小孩前來參加親子闖關互動遊戲，提早過父親節。

表演活動安排親子館的10位幼兒，穿著泰雅族傳統服飾、手上拿著樂器，進行族語演唱，接著有傳統舞蹈演出，小朋友在老師的指導下，把泰雅族的特色用獨特風格演繹出來，可愛的模樣，讓台下的爸爸、媽媽拿出相機不停地捕捉精彩畫面。

學生家長指出，和平親子館設立後對當地幫助很大，之前沒有公托，把小孩帶到親子館，除學習課程外，還可認識自己部落文化，「這是一個很棒的活動啦！我覺得很有趣，自己的部落文化就該從小認識。」

羅姓家長說，他平常忙著耕作，小孩就託付給阿嬤，親子館內有專業老師引導，讓小孩跟阿嬤一起學習，課程跟部落息息相關，親子一起共學，現在假日辦活動，換他陪著小孩一起參加，增進親子之間的情感。