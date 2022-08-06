大陸國家市場監管總局5日官網發佈消息，為切實助力做好能源保供穩價工作，進一步加強電煤價格監管，近日市場監管總局已組織3個調查組分赴山西、內古、陝西進行調查，進一步加強電煤價格監管，明確法律紅線，規範電煤價格秩序，並初步認定18家煤炭企業涉嫌哄抬煤炭價格，3家交易中心涉嫌不執行政府定價。

根據《證券時報》報導，此次針對前期了解的涉嫌哄抬價格、價格串通等問題線索展開重點調查；同時要牢牢扭住煤炭生產企業「坑口價」的重點環節；並重點對三個電煤主產區的煤炭企業開展調查。而通過調查，初步認定18家煤炭企業涉嫌哄抬煤炭價格，3家交易中心涉嫌不執行政府定價。

從違法形式看，哄抬價格主要有三種形式。第一是哄抬價格，煤炭生產企業在成本未發生明顯變化的情況下，大幅提高銷售價格；第二是增加交易環節，透過層層加價哄抬價格，由煤炭生產企業將煤炭銷售給關聯貿易公司，再通過關聯貿易公司加價。

第三則是以化工煤名義高價銷售動力煤。由企業以「化工煤」名義簽署確認函，但實際銷售動力煤，通過規避長協限價方式推高價格。在不執行政府定價方面，則發現個別煤炭交易中心自立專案、自定收費標準，增加煤炭交易成本。