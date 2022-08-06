桃園市長選戰藍綠白3位參選人競選體系逐漸成形，民進黨早早展現團結氣勢，國民黨自桃園市長參選人張善政公布發言團後，也被視為整合重要進展。民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，初步競選體系已建置完成，8月中會讓適當的組織架構到位。她也提出「一站一社宅」等多項政策，盼強化居住正義，讓社宅成為年輕人新居。

賴香伶今早指出，民眾黨已在南北桃園設置服務據點，也和8位市議員參選人和區長連署辦公，完成第一步建置，接下來正籌備市長辦公室、後援會與總幹事體系的規畫，邀請地方人士擔任，適當的組織架構8月中會出爐，直到登記前都會緊鑼密鼓讓地方支持者與諮詢顧問一一到位。

「希望帶動新的選舉方向！」賴香伶說，盼讓勞工、年輕朋友看見新選舉方式，不一定要看板林立或有漂亮大型競選總部，她們會朝行動競選辦公室方式，與各區代表和專家合作，將議題面向說得更清楚，日後也會有公民咖啡館、議題論壇等活動，登記後會逐漸啟動。

賴香伶也提出多項政見，上任後首要設置勞工權益中心，強化義務律師功能，協助勞工和工會，且桃園勞工種類眾多，工作教育內容也不同，應提高經費把勞工教育做到位，此外也要扎根校園勞動教育，讓學生畢業時能瞭解職場法規和安全相關問題。

賴香伶表示，桃園為年輕之都，居住正義與社會住宅的需求應加速趕上，目前市內社宅量不足，未來要朝BOT模式，在捷運站附近找地興建，達成「一站一社宅」目標，同時也要處理囤房稅改革。此外，桃園有來自各地的族群聚集，需讓各族群文化在此有一定的發展與象徵性，也要讓下一代學習母語，使多元文化共融發展。