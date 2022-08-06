東部戰區在台灣周邊海空域展開實戰演訓

由於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧北京嚴厲警告，周二晚訪台後，中方從4日中午起，連續4天舉行大規模「封台」軍演。據3名消息人士透露，解放軍高層本周都不回美軍將領電話。

據《政治》（POLITICO）新聞網與路透6日報導，北京無視美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），還有美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley），持續在台灣周邊舉行規模空前的軍演。安全分析家、外交人員和美國官員說，中方沉默是短視而魯莽的行為，北京切斷部分與美軍溝通的少數管道，可能引發在關鍵時刻，為了台灣而意外升高緊張的風險。

美國國務院前亞太副助卿薛瑞福（Randy Schriver）說，要是解放軍更頻繁地接近美軍，動作更大，就更需要促進安全作業的環境。

然而，五角大廈說，米利和中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成上次通話是7月7日。雙方透過安全視訊會議交談，討論溝通管道暢通，還有降低風險的必要性。

至於奧斯汀則是6月時，在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間，和中國防長魏鳳和進行了會外會。

北京為了報復裴洛西訪台，周五已停止安排中美兩軍戰區領導通話、與美國的國防部工作會晤，以及海上軍事安全磋商機制會議等。此外，《人民日報》6日在社評中說，北京制裁裴洛西及其直系親屬，是充分展現中國有絕對的決心，並有能力捍衛國家團結，主權與領土完整的有效措施。

不過，美國海軍研究學院（Naval Postgraduate School）國家安全事務副教授杜孟新（Christopher Twomey）說，在台灣新危機的開端，北京切斷溝通管道令人憂心。

解放軍在台灣周邊規模空前的軍前中，不僅對東部海域發射了飛彈，也連連出動軍機軍艦越過海峽中線。杜孟新說，在變本加厲的危機下，加強密集軍演，可能會提高雙方都不想要的緊張升級。

他強調，就是在這種時候，才需要更多機會對話，而失去那些管道，大大降低了雙方減少軍事衝突的能力。