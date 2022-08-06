中國為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，宣布暫停美中雙邊氣候對話，外界憂心全球無法凝聚足夠企圖心及時因應暖化避免衝擊。美方稱北京猶如懲罰開發中國家。

路透社報導，美中是世界兩大溫室氣體排放國，因應氣候變遷向來是這兩超級大國合作的重點領域之一。

不到100天後，聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）11月將在埃及舉行，但如今中國為進一步報復裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，暫停與美國商談氣候變遷議題。

曾任美國國務卿的拜登政府氣候特使凱瑞（John Kerry）說：「任何國家都不該因為雙邊分歧，阻礙生死攸關的跨國問題取得進展。」

他說：「暫停合作不會懲罰到美國，而是懲罰全世界，尤其是開發中國家。」

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）永續資源經濟中心（Centre for Sustainable Resource Economy）主任李永怡（Bernice Lee）表示，外界擔憂美中緊張局勢可能成為一些不願加強減碳國家一大藉口。

她說，國際社會持續確保碳排大國繼續履行承諾至關重要，尤其是國際社會中易受衝擊的開發中國家。

部分專家分析儘管外交急凍，中國可能仍會因國內壓力持續做到減排，例如中國可能繼續推動削減甲烷排放計畫。中國大部分甲烷排放源於煤礦場。

其他觀察人士認為，中國喊卡與美氣候對話可能只是暫時，美中即便多年來關係持續變化，總體還是在合作。

獨立智庫E3G的梅爾（Alden Meyer）說：「這向來是上下起伏的關係。我認為其中的問題是，北京採取的短期策略性舉動是想引起華府注意，抑或這是中國更大、更長期的戰略調整一環？」