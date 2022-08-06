有全台最辣日文老師封號的長瀨昆妮是直播主連千毅的愛將，走出先前鬧不和風波後，長瀨昆妮依舊常大方在IG分享辣照，先前七夕情人節，她便曬出自己當晚的「戰袍」，胸口僅用幾條布交叉，開出三角形大洞，令她F級上圍呼之欲出，網友也喊受不了。

長瀨昆妮今年5月一度和連千毅在直播中起爭執，當晚連千毅突然在鏡頭前說重話，讓長瀨昆妮直接泛淚離開鏡頭外，事後連千毅多次直播不見她身影，連千毅發文自稱兩人只是兄妹起口角，依舊是好家人關係，長瀨昆妮則在IG發文刪除了「連千毅愛將」標籤，還意有所指說：「在意妮的話，就會在意妮的話」。

隔月，連千毅在臉書分享自己拍的微電影，女主角正是長瀨昆妮，片名還叫做是「那一年，被我丟在路邊的女人」，兩人在片中大和解，連千毅說：「對不起，讓妳失望了，我又成功了」，長瀨昆妮說：「其實當時離開你，是為了鞭策你，現在看到你成功了，當時的犧牲也是值得的」，接著連千毅稱要去西門町，長瀨昆妮也要去，但沒帶女生上車，自己搭車離去，惡搞的創意留給網友滿腹問號。

很會「撩粉」的長瀨昆妮，先前出遊曬出美照，寫下：「希望這個夏天右手冰淇淋，左手是你」，最近七夕她又曬出「儀式感」切蛋糕照片，說：「你可以愛我三天，今天，明天，每一天」，服裝中空設計讓粉絲相當暴動，紛紛留言回：「七夕情人節快樂」、「女神妮妮老師～我永遠愛妳」、「每天都愛妳」、「羨慕拍照的人，情人節快樂」。