民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」今釋出嘉義縣長翁章梁的專訪，睽違18年，今年國慶煙火重回嘉義，日前蔡英文總統承諾嘉義將成為全國無人機發展最完整的聚落，翁章梁表示，嘉義目前有10家無人機業者進駐，嘉義未來將是亞洲無人機產業研發的重要基地。

曾是野百合世代的一員，翁章梁說，參加野百合學運從此改變自己的命運，參與學運累積的經驗，對他後來進入政治工作，擔任部會首長、縣長至今仍受用。當年滿腔熱血的想要改變這個世界，後來因而踏入了政壇，連自己的人生軌跡也都跟著改變。

翁章梁今年拿下雜誌評鑑五星縣長的殊榮，他坦言，要一開始就做出成績是有困難的，自己作為地方首長，最重要的是和市府團隊能有互信的基礎，才能夠發揮好政府的功能，信任度，是政府能否順利運作的關鍵。

今年10月，嘉義不只會有國慶煙火，同時還有全民運動會和農業機械展，還有許多知名的電影在嘉義拍攝，翁章梁表示，自己剛上任時，就委託縣政府整理了「嘉義電影場景事件簿」，將嘉義縣內的各式場景統整成冊，提供給想在嘉義拍電影的團隊參考；這次煙火，國慶煙火也將有精彩的無人機高空秀。

翁章梁認為，嘉義有山也有海，還有各式各樣的場景，政府主動出擊，是希望能透過「嘉義電影場景事件簿」讓更多人到嘉義取景，也能透過影視產業的加持，替嘉義特色行銷。

他說，「不能再用過去的觀念，因為嘉義已經不一樣了」；嘉義在過去三年，正朝向農工大縣的方向邁進，包括科學園區、民雄航太園區等產業逐步到位，現在最重要的工作，就是帶領嘉義縣政府，走出一條能讓嘉義茁壯自立的改革路。