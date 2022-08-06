陳其邁頒發刻有「良父楷模」的賀匾給模範父親們。（崔正綱攝）

陳其邁頒發刻有「良父楷模」的賀匾給模範父親們。（崔正綱攝）

陳其邁與25位模範父親合影。（崔正綱攝）

父親節即將到來，今日上午在婦幼青少年活動中心舉辦高雄市第47屆模範父親表揚大會，共有25位來自各領域的父親當選成為模範父親，高雄市長陳其邁現身出席致詞，每一位父親在家庭中是很重要的角色，傳統上常常被說父親都是扮黑臉，母親扮白臉。現在社會父親跟母親的角色很難區分，受獎的模範父親都是子女的英雄、學習的榜樣，向模範父親表達恭喜，也向高雄市的父親說聲父親節快樂。

高雄市政府與福澤慈善事業基金會今日在婦幼青少年活動中心視聽教室舉行模範父親表揚大會，陳其邁現身頒發刻有「良父楷模」的賀匾給模範父親們，今年共有25位父親獲選成為模範父親，年齡範圍從87歲到62歲，分別來自各個領域、職業，從國防部上校高級參謀到奉獻一生的教師、慈善會志工、里長等。

陳其邁表示，特別來表揚模範父親，從1975年舉辦到現在，每年都持續舉行，表揚社會兼具父愛、勵志的故事，作為我們學習的典範。父親角色對家庭非常重要。

陳其邁接者說，每一位父親在家庭中是很重要的角色，傳統上常常被說父親都是扮黑臉，母親扮白臉，但是我想父親對家庭支持、子女關愛，其實非常重要，更何況有隔代教養、父兼母職的父親撐起家中的經濟、生活支柱，也非常辛苦。受獎的模範父親都是子女的英雄、學習的榜樣，利用這個機會表揚模範父親，向模範父親表達恭喜也向所有高雄市父親說聲父親節快樂。