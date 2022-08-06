劉亮佐趙小僑夫妻求子路不易，嘗試各種方法拼好孕，成功迎來女兒「典典寶寶」後，夫妻二人以及劉亮佐繼子劉子銓在社群常常秀典典動態，讓網友們都感受到這個家庭強烈的幸福感，劉亮佐5日一早就大方在社群宣佈女兒滿月好消息，並曝光女兒照片萌翻3萬網友，直喊「典典公主太可愛了吧！」

劉亮佐將頭貼換成女兒滿月照，照片中女兒雙眼深邃和甜美俏皮感完美遺傳媽媽的好基因，趙小僑則配上大哭落淚表情感動寫道，「好像還在做夢，感覺好不真實，我真的有女兒，而且她滿月了。」，字裡行間都透露著對得來不易女兒的感動及喜愛。

夫妻二人迎來「典典寶寶」的誕生後都變身炫女狂魔，時常在社群分享有關女兒的動態，今（6）日劉亮佐又曬妻女熟睡照片開心寫道，「我要的幸福就是這麼簡單。」，只見圖中他懷抱著睡著也在微笑的女兒，而趙小僑戴著眼鏡熟睡在一旁，陶晶瑩寫下，「這是最頂級的」，感受到滿溢幸福感的網友們也紛紛表示，「看到幸福的畫面真替你們開心」、「畫面超美超溫馨」、「幸福的模樣」。

劉亮佐曬出妻女找表示「我要的幸福就是這麼簡單」。(劉亮佐 / Renzo Liu臉書)

劉子銓是劉亮佐與前妻之子，但與趙小僑關係相當融洽，對典典妹妹也是呵護有加，更被網友稱讚「寵妹魔人」，疼愛的妹妹的他秀妹頻率不輸爸媽，就連逛服裝店時也狂敗可愛童裝，「我妹妹穿上這些衣服一定很好看，所以就買下去了」，他還稱自己以後會不停為妹妹買童裝，網友紛紛喊，「100分大哥」、「典典有你真好」。