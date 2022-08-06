今天在大聯盟場上洋基以3：4不敵紅雀，吞下3連敗，此戰他們派出9勝左投柯特斯(Nestor Cortes)先發，他在5.1局中失了2分，不過下場時球隊領先未吞敗投，自責分率是2.57。但8局登板的終結者荷莫斯(Clay Holmes)沒能守住勝利，遭紅雀砍下2分逆轉戰局，最後承擔了敗投，近7場他苦吞2敗，自責分率高達6.14。

Clay Holmes last 15 Games:

13.2 IP

10 H

9 BB

4.61 ERA

1.39 WHIP pic.twitter.com/Juf7hRTOfZ — Jonny's Lasagna ⚾️ (@JLasagna43) August 6, 2022

洋基是聯盟首支70勝球隊，不過下半季卻顯得低迷，此戰先發投手柯特斯在2局丟分，好在1、3局三壘手唐納森(Josh Donaldson)為球隊連拿2分超前，5局托瑞斯(Gleyber Torres)追加保險分來到3：1領先，不過洋基今天分數就此停住。柯特斯6局又遇到麻煩，對強棒戈史密德(Paul Goldschmidt)丟出4壞保送。

接著他被換下，而阿布瑞尤(Albert Abreu)也未能守住，陸續被阿瑞納多(Nolan Arenado)、泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)敲安，失分計給柯特斯，此戰他主投5.1局僅被敲1安打，但保送多達4次，讓對手輕鬆上壘。8局洋基派出終結者荷莫斯，希望能守住1分差距，未料2出局後慘遭狄揚(Paul DeJong)重擊形成二壘安打，直接失掉2分。

Paul Dejong comes in clutch for the Cardinals and gives them the late lead with this 2-run double off Clay Holmes! pic.twitter.com/UBVR2cRZp7 — Beerly Baseball (@BeerlyBaseball) August 6, 2022

末局洋基反撲未成，最後就以此分差輸球，荷莫斯承擔敗投，上半季狀況火燙的他近期表現判若兩人，近7場比賽合計投7.1局失掉5分，而分數都是在近2場(含今天)丟掉，自責分率一口氣從7月28日的1.20暴升到2.12，也是他在4月14日後首度回到2字頭，其中控球不佳可能是原因之一，在這7戰中他投出7次保送。