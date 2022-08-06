國民黨主席朱立倫偕嘉義縣長參選人王育敏進場，黨員熱烈歡迎。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫授黨旗給嘉義縣長參選人王育敏。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫授戰旗給嘉義縣黨部主委翁重鈞及各參選人。（廖素慧攝）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏與議員參選人加油打氣。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫、嘉義縣黨部主委翁重鈞稱讚王育敏是最優秀嘉義女兒。（廖素慧攝）

國民黨員擠滿現場，營造大團結的氣勢。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫今天授旗徵召參選嘉義縣長的王育敏及議員、鄉鎮市長參選人，強力推薦王育敏是嘉義優秀的女兒回嘉了，疾呼藍軍大團結勝選，距離年底選舉僅剩3個多月，王育敏強調，女兒回嘉服務永遠不嫌晚，決戰百日，贏回嘉義，讓大家過好日子。

朱立倫說，王育敏是嘉義培育出來的優秀女兒，在外打拚多年，有社福兒福的專業，是全國知名的優質立委，是「部長級」的優秀人才，嘉義要改變就給王育敏回嘉服務的機會，大家要團結贏回嘉義。

王育敏表示，民進黨執政嘉義縣20年，去年的雜誌民調競爭力是最後一名吊車尾，若她當選縣長要用國家級的治理團隊結合在地經驗，要讓嘉義縣的競爭力跑到前10名。

對於各界關心選舉僅剩3個多月，時間夠嗎？王育敏表示，只要有決心，沒有太晚的問題，選舉的最後關鍵在決戰百日，要看候選人的格局、條件及能力，她會讓鄉親看見她是更好的縣長人選，嘉義值得更的發展，她要回來改變嘉義，讓嘉義升級，她會端出最好的政見，讓嘉義被發現是一顆明珠。

王育敏表示，她會與立院黨團、在地議員及鄉鎮村里長參選人一起打贏選戰，20年來民進黨說「深耕嘉義」，恐怕是「派系利益」，這8年她在立院監督中央政策，有國際視野，嘉義縣需要國際觀、與國際城市交流，以阿里山及故宮南院推展國際觀光，拚嘉義過好日子。

國民黨嘉義縣五合一選舉徵召參選人在國民黨嘉義縣黨部舉辦見面會，朱立倫授黨旗給王育敏及黨籍議員、鄉鎮市長及村里長參選人，並授戰旗給黨部主委翁重鈞，約數百名黨員擠滿現場，齊聲高喊「凍蒜」。

翁重鈞預告，王育敏競選總部將設於朴子市，王育敏也說會緊鑼密鼓籌備競選團隊，擬定優質政見。