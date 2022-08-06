針對國民黨新竹市長參選人林耕仁炮轟新竹市政府在將軍村修復工程的廠商資格的回應是說謊，市府6日中午再發聲明稿表示，市府積極投入將軍村開放圖書資訊園區修復工程，有心人士卻一再操弄文化資產修復議題，導致文資修復美事失焦，文資議題不應淪為選票提款機。

市府嚴正強調，針對市府曾於本月3日的新聞稿所提及曾建築師修復經驗段落為「文化局說明，曾泊銘建築師過去曾參與修復國定古蹟台北機廠東側建築群、歷史建築國立歷史博物館修復再利用」等語，且市府在本月5日再發出新聞稿補充，曾建築師自2016年至今曾參與文資修復的計畫，清楚公開揭露每個案名，請有心人士勿再斷章取義。

文化局則表示，曾建築師於將軍村的修復經驗屢屢獲獎肯定為事實，「古蹟修復再利用辦法」對「歷史建築」修復執行主持人資格規範亦為事實，將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，過程完全依採購法辦理。

市府祕書楊汶璇表示，曾泊銘建築師歷年累積參與的文資修復案歷歷可考，更曾獲國內外各大獎項肯定。文資修復相關資歷、法條，文化局已充分說明，只要查詢就可清楚知道，對於有心人士刻意誤導、「竹蒿逗菜刀」的抹黑造謠或是閱讀障礙感到遺憾，消費專業更不可取。

楊汶璇強調，市府依法行政，文資修復案都可公開查證，呼籲參選人應尊重文化資產修復議題的專業，不要到了選舉，就把珍貴的文化資產修復議題當作選票提款機，歡迎對文化資產保存政策端出牛肉，不應淪為選舉籌碼。