基隆市日前發生滅火器爆炸事件，嚇壞民眾，不少新竹縣民看到新聞後，緊張得跑去消防隊詢問：「滅火器真的會爆炸嗎？」新竹縣消防局解釋，定期維護管理的滅火器並不會突然爆炸，針對放置室外的公設滅火器，消防局年年派員檢查換藥並有耐壓測試，且放置位置均離地，不會因潮溼造成瓶身鏽蝕導致洩壓的類爆炸現象，請民眾安心。

近期基隆市發生滅火器爆炸事件，造成民眾驚慌，頻頻向消防隊詢問並請教爆炸原因。新竹縣消防局表示，經查主要原因為滅火器放置於地面，可能長時間受潮導致瓶身鏽蝕，而發生劇烈洩壓情形，才產生類似爆炸現象。

公設滅火器主要針對消防車較難抵達的狹小巷道，讓火災發生時，民眾可先取用公設滅火器先行撲滅，過去新竹縣也有多次公設滅火器小兵立大功的情況，成功有效滅火。目前新竹縣全縣於狹巷共裝設714支公設滅火器，均採吊掛方式配置，供附近縣民危急狀況使用。

為確保公設滅火器能正常使用，消防局每年編列40萬預算實施滅火器檢測作業，去年度已辦理檢測完畢，今年度持續辦理中。另外，新竹縣消防局更加碼每半年巡視公設滅火是外觀是否完善、是否有失竊等等情形，

「滅火器沒有使用年限。」新竹縣消防局解釋，公設滅火器採購時均已通過消防署認可，裝設後需要定期檢查維護，檢查藥劑是否堪用，也檢查零件包括壓力表、皮管、把手是否損壞，以確保在火災發生時，能正常發揮效能，若測試沒有通過則不能用。如民眾發現公設滅火器有零件毀損、鏽蝕或失壓等情形，可通報消防局119。