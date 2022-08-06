內政部統計，今年上半年國家公園到訪遊客總計799.5萬人次，相較去年同期增加13.9萬人次，以陽明山國家公園291.8萬人次（占36.5％）最多，壽山國家自然公園113.0萬人次（占14.1％）次之，太魯閣國家公園112.3萬人次（占14.1％）居第3。此外，今年上半年違反國家公園法案件計597件，較去年同期減少284件。

為保護國家特有自然風景、野生動植物及史蹟，並提供國民育樂休閒及研究場域，民國61年國家公園法公布後，相繼成立墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江及澎湖南方四島等9座國家公園，另外，壽山國家自然公園於100年12月6日正式開園，為我國第一座由下而上、經由地方民間保育團體發起推動而成立的國家自然公園。

國家（自然）公園管理處負責執行自然環境保育、生態解說教育及設施維護等經營管理事項，迄今計有52處遊憩據點。今年上半年總計有799.45萬人次到訪，以陽明山國家公園291.83萬人次（占36.50％）最多。

內政部表示，今年上半年國家公園遊客人數較去年同期增加13.94萬人次，其中墾丁、陽明山、壽山、雪霸、澎湖南方四島國家（自然）公園遊客人次均呈現增加情形，主要是隨著防疫措施逐漸鬆綁，加上國旅券帶動旅遊風氣。

不過，國家公園旅遊人次增加，違規案件則是呈現減少趨勢，今年上半年違反國家公園法案件計597件，其中以違反各管理處禁止行為407件、占整體違規案件的68.17％最多，擅入禁區72件占12.06％。與去年同期比較，減少284件違規，以擅入禁區減少226件最多。

至於違規熱點，以太魯閣國家公園256件、占42.88％最多，墾丁國家公園102件、占17.09％居次，台江國家公園85件、占14.24％居第3。