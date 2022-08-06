退休族開車載妻竟暴衝 停等紅燈騎士遭撞飛送醫不治

66歲的楊姓退休族5日中午開車載妻子返回台中大里娘家，行經大里國中路、國光路口時卻突然暴衝，撞飛2名在路口停等紅燈的機車騎士。警方指出，24歲楊姓男機車騎士為剛大學畢業的待業青年，經送醫搶救傷重不治；楊姓轎車駕駛表示，因車輛故障無法剎車。警方偵訊後，依過失致死罪移送法辦。
台中市消防局表示，昨天中午12時26分獲報，在大里國中路、國光路口停等紅燈，突然一輛黑色的轎車從外側車道直衝路口；其中1名騎士首當其衝，整個人飛過車頂後墜地，另有機車騎士被撞倒，現場一片狼藉， 機車零件四散，安全帽滾落在地。
消防局緊急派遣救護車到場，發現2名騎士受傷，24歲楊姓男機車騎士顱骨骨折、內臟破裂，呈現昏迷，傷勢嚴重；另51歲張姓男機車騎士，左手骨折，意識清楚，立即將2人送往大里仁愛醫院救治。24歲楊姓男機車騎士經搶救後仍因傷重不治。
警方調查，台北市楊姓男子所駕駛的轎車沿國光路一段外側車道，直行往霧峰方向行駛，行經國中路口準備停等紅燈，高速撞擊前方2名機車騎士後，再撞上41歲陳姓女子駕駛的轎車才停下。楊姓轎車駕駛酒測值為零，經過路口處沒有停下。
警方指出，楊姓駕駛警訊表示，因車輛故障無法剎車，才會撞擊前方的車輛，至於事故真正原因？仍有待警方進一步調查釐清中。
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