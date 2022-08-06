共軍南京艦（有鐵網者）在花蓮和平外海逼近，我方濟陽級巡防艦蘭陽號（圖中遠方較靠近海岸者）近距離在旁監控，並且傳出共軍南京艦被我方岸置雄二飛彈鎖定。(圖／取自微博)

共軍052D級「南京艦」傳出近逼花蓮和平外海，我方濟陽級巡防艦蘭陽號（935），以約500公尺超近距離在旁監控。同時也傳出，南京艦被我方以岸置雄二飛彈鎖定反制。

共軍052C級舷號150長春艦昨（5日）在我方西南海邊越過海峽中線，遭我方成功艦驅離畫面罕見曝光。同一時間，同級的052D級「南京艦」也同時近逼花蓮外海。根據解放軍八一軍網公布，南京艦在花蓮和平外海，以「賞鯨船視角」逼近，我方濟陽級巡防艦蘭陽號（935），以約500公尺超近距離在旁監控。

海軍在西岸、澎湖固定陣地部署有雄二反艦飛彈，本島則有機動式的雄三反艦飛彈可靈活部署，海上敵目標一般由海軍監偵指揮部以微波鏈傳海鋒部隊。動用岸置飛彈備戰反制，研判共艦有趨近我領海或禁限制水域的行動，海峽情勢嚴峻。

海鋒第七大隊位於東部海岸山脈的賀田山上，扼控台灣東部海域與西太平洋，目前部署有射堡內固定式雄二飛彈與機動飛彈車組。

國防部表示，中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並踰越海峽中線活動。國軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播告警，並運用「空中偵巡兵力」、「海軍艦艇」，以及「岸置飛彈系統」適切應處。