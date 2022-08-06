中科院副院長歐陽力行少將，5日夜宿屏東準備6日參加滿州鄉收穫祭季活動，不料一早7點多被幕僚發現猝死旅館房間內，歐臥床無生命跡象，手中還握有類似藥罐的東西，因明顯死亡並未送醫，並開立死亡證明為心臟病發，目前大體送往桃園。

據了解，歐陽力行原訂6日要參加早上8點半在屏東滿州鄉舉行的收穫祭活動，所以昨晚先下塌恆春的旅館，6日一早7時許，歐陽的幕僚到他房間敲門提醒，不料屋內完全沒反應，幕僚趕緊請來房務協助開門，結果驚見他臥床無生命跡象，手中還拿著疑似藥罐的東西。

恆春警分局指出，警方到達場後，救護人員已到場，歐陽力行已明顯死亡未送醫急救，經調閱監視器及初步勘察，房間內部、門窗無打鬥及外力侵入狀況，死者大體身上也沒有受傷。

警方說，報案人為死者同事，經與死者家屬聯繫，得知死者有心臟病史且有裝心導管支架，後由家屬同意主動聯繫恆春鎮衛生所主任到場，協助行政相驗程序，死亡原因為心臟病發，並開立死亡證明，家屬對死亡原因無意見。