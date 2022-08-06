民進黨台北市長參選人陳時中一句「狗吠火車」引發與台北市副市長黃珊珊戰火，遭反嗆民眾面疫情時才是「狗吠火車」，黃今日再補充，陳時中連疫苗都買不好，不相信他對內湖交通有好方法，如果有，或許他放錯位置，應該去當交通部長，酸味十足，後更發臉書點出3個防疫痛處，開嗆「這是誰的問題？」

陳時中今上午前往北投區關渡宮參拜前接受媒體聯訪，澄清他專訪是指黃珊珊當市議員的時候，如果有提出對內湖、南港的交通改善策略，卻都沒有做成功，可能就是一種狗吠火車，並強調自己防疫上，面對黃珊珊當時提及萬華地區專案的需求，自己當時回答已經努力在安排。

黃珊珊今上午出席2022臺北新創基地節開幕式，會後受訪再提及此事，表示台北市南港區有9位議員，民進黨籍有3至4位，內湖交通不是用嘴巴解決，有歷史問題、都市計畫問題及人口膨脹問題，「陳部長連疫苗都買不好，不相信他對交通問題有好的解決，如果有，或許他放錯位置，應該去當交通部長。」

黃珊珊實在氣不過陳時中的指控，再發臉書痛罵並點出三大問題，表示無論是口罩、疫苗、快篩三缺，甚至盲目獨厚某些特定廠商，人民必須大排長龍搶購防疫物資，這是誰的問題？再者今年Omicron疫情大爆發，沒有足量快篩就減縮入境隔離天數，這又是誰的問題？

最後大量快篩陽病患在醫院急診室前大排長龍，地方政府呼籲快篩陽視同確診，結果中央打回票，還說10％偽陽性、會限制人民自由權利，遲遲不肯正視醫院醫療負荷過重問題，又是誰。

黃珊珊通篇未提及陳時中，但意有所指地憤怒表示，有些人對於自己份內的責任草草了事跑去選舉，整天說空話、噴口水、炒作聲量、製造金句，但防疫這些事，沒有那麼容易被遺忘。

而對於陳時中秀出對話記錄稱「有溝通」，批黃珊珊「攻擊要本於事實」，黃珊珊表示，凡走過必留下痕跡，沒有什麽好扭曲的，陳時中部長在防疫的時候本來就要把事情做好，呼籲陳做事不要用口水，請提出具體內容。