53歲好萊塢女星安海契（Anne Heche）曾演出電影《桃色風雲搖擺狗》、《六天七夜》等，近期的作品則是替動畫電影《超人：世界末日》中的女主角「露薏絲蓮恩」配音。今(6日)驚傳她出恐怖意外，開車行經洛杉磯一處民宅時突然失控衝過停車場撞上住宅，導致車子當場起火，外媒曝光她送醫時疑似在擔架上掙扎的影片，相當驚人。

外媒報導，洛杉磯當地時間星期五時，安海契開著一台Mini Cooper突然撞上住宅，監視器畫面顯示她當時車速極快，時速至少有80，之後傳出金屬聲音，接著她便撞上別人家的停車場，最後衝撞到民宅，車體立即爆炸起火，火勢撲滅後可見車頭全毀，擋風玻璃碎裂，車體嚴重變形。

安海契車禍現場。（圖／達志影像）
安海契車禍現場。（圖／達志影像）

據《TMZ》報導，醫護人員趕到後立即將安海契送上擔架推往救護車，從空拍畫面可見她進入救護車前一刻突然坐起身，痛苦掙扎想要逃離，身上的衣服疑似被燒光，皮膚呈現粉紅色，救護人員伸手安撫她，才將安海契順利推進救護車內。

安海契開車撞上民宅。（圖／達志影像）
安海契開車撞上民宅。（圖／達志影像）

報導進一步指出，安海契燒傷傷勢相當嚴重，目前正插管治療，目擊者稱有看到安海契車上疑似有一瓶酒，而警方和醫生暫時還無法做檢查確認她是否酒駕。

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