53歲好萊塢女星安海契（Anne Heche）曾演出電影《桃色風雲搖擺狗》、《六天七夜》等，近期的作品則是替動畫電影《超人：世界末日》中的女主角「露薏絲蓮恩」配音。今(6日)驚傳她出恐怖意外，開車行經洛杉磯一處民宅時突然失控衝過停車場撞上住宅，導致車子當場起火，外媒曝光她送醫時疑似在擔架上掙扎的影片，相當驚人。
外媒報導，洛杉磯當地時間星期五時，安海契開著一台Mini Cooper突然撞上住宅，監視器畫面顯示她當時車速極快，時速至少有80，之後傳出金屬聲音，接著她便撞上別人家的停車場，最後衝撞到民宅，車體立即爆炸起火，火勢撲滅後可見車頭全毀，擋風玻璃碎裂，車體嚴重變形。
據《TMZ》報導，醫護人員趕到後立即將安海契送上擔架推往救護車，從空拍畫面可見她進入救護車前一刻突然坐起身，痛苦掙扎想要逃離，身上的衣服疑似被燒光，皮膚呈現粉紅色，救護人員伸手安撫她，才將安海契順利推進救護車內。
報導進一步指出，安海契燒傷傷勢相當嚴重，目前正插管治療，目擊者稱有看到安海契車上疑似有一瓶酒，而警方和醫生暫時還無法做檢查確認她是否酒駕。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。