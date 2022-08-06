53歲好萊塢女星安海契（Anne Heche）曾演出電影《桃色風雲搖擺狗》、《六天七夜》等，近期的作品則是替動畫電影《超人：世界末日》中的女主角「露薏絲蓮恩」配音。今(6日)驚傳她出恐怖意外，開車行經洛杉磯一處民宅時突然失控衝過停車場撞上住宅，導致車子當場起火，外媒曝光她送醫時疑似在擔架上掙扎的影片，相當驚人。

外媒報導，洛杉磯當地時間星期五時，安海契開著一台Mini Cooper突然撞上住宅，監視器畫面顯示她當時車速極快，時速至少有80，之後傳出金屬聲音，接著她便撞上別人家的停車場，最後衝撞到民宅，車體立即爆炸起火，火勢撲滅後可見車頭全毀，擋風玻璃碎裂，車體嚴重變形。

安海契車禍現場。（圖／達志影像）

據《TMZ》報導，醫護人員趕到後立即將安海契送上擔架推往救護車，從空拍畫面可見她進入救護車前一刻突然坐起身，痛苦掙扎想要逃離，身上的衣服疑似被燒光，皮膚呈現粉紅色，救護人員伸手安撫她，才將安海契順利推進救護車內。

安海契開車撞上民宅。（圖／達志影像）

報導進一步指出，安海契燒傷傷勢相當嚴重，目前正插管治療，目擊者稱有看到安海契車上疑似有一瓶酒，而警方和醫生暫時還無法做檢查確認她是否酒駕。

.@Stu_Mundel was over this wild scene at the top of our noon newscast - a car that had crashed into an apartment complex in Mar Vista area



our crew captured the moment the suspected driver, now identified by @TMZ as actress Anne Heche, suddenly arose from the stretcher pic.twitter.com/WGQQjA4uXJ — MarlaTellez (@MarlaTellez) August 5, 2022

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

EXCLUSIVE: Video shows the vehicle owned by actress Anne Heche speeding down a Mar Vista street moments before crashing into a home and sparking a fire. The story on @CBSLA 5pm. pic.twitter.com/1H93z5aVx7 — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 5, 2022

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