立法委員蔡適應6日赴和平島參加原住民豐年祭。（張志康攝）

基隆市和平島原住民6日上午舉行豐年祭活動，當地頭目胡信男邀請立法委員蔡適應、市議員陳明建及基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯共同參與，歡慶豐年祭。蔡適應表示，感謝原住民朋友的支持，他表示，不少原住民朋友有租屋的需求，行政院近來推出的租金補貼方案，可以有效減輕租屋族群負擔。

蔡適應表示，今年並非他第一次參與豐年祭活動，他每次參加都受到原住民朋友的熱情歡迎，感謝各位朋友的支持。他表示，頭目曾向他透露，不少朋友有租屋需求，為減輕負擔，他在立院協助租金補貼方案通過，行政院共編列了300億的預算，讓名額資格更寬鬆、申請方式也更加簡便，歡迎大家申請。

另外，蔡適應也表示他和市長林右昌、陳明建議員合作改善和平島週邊的停車問題，建置了多個停車場。同時，他也為活絡地方觀光，協助曾姿雯處長，讓正濱色彩屋、舊正濱漁會大樓、正濱漁港、和平島公園整體行銷，讓和平島假日的遊客增加，成為北台灣的亮點。

談到近來民調，蔡適應指出，有不少民眾其實尚未表態，這主要是由於先前疫情嚴重，民眾都在關注疫情的狀況，對於年底縣市長選舉關注度較低。他當時也在協助基隆的醫療單位募集物資，幫助防疫工作。他認為，不論民調的結果如何，他都會持續努力與市民站在一起，未來為基隆打拼，帶領基隆。

至於近來陸方在台灣周邊軍演一事，蔡適應表示，中國大陸試射飛彈影響台灣週邊重要的漁場，置漁民作業安全不顧、也破壞區域穩定。蔡適應表示，這次的演習區域就在北方三島，他身為基隆市長參選人一定要站出來為漁民發聲、捍衛市民的權益，這點絕對不能退縮。