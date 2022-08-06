依往年經驗，暑假期間報考機車駕照人數會有明顯上升，交通部公路總局表示，各監理所站自8月8日起將再度增加機車考照預約名額至少1成，必要時採平日加班或增開假日門市。

公路總局說明，為因應暑期的機車考照人潮，各監理所站已自7月份起增加整體考驗量能，同時為避免民眾費時等候報名考照及維持監理服務品質，報考民眾只需上監理服務網或監理服務APP，即可輕鬆預約報名手續，以節省報名考照等候時間。

考量目前預約報考駕照民眾踴躍，各監理所站區將自8月8日起再度增加預約考照名額至少1成以上，必要時增加平日考照班次或假日門市，以滿足民眾考照需求。

公路總局表示，網路預約報名全國統一於考照日前30天內開始預約，開放至考照日前1日24時截止，各監理機關均設機車考照每日上限名額，採取考照人數總量管制措施。

各監理單位也會視報考狀況增派人力，適當增加總量人數，另針對未取消當日預約而未報到的名額，開放給現場未預約上的考生。