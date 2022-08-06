中共導彈飛越台上空！傳國安高層阻空襲警報 蘇貞昌：應把力量用來照顧人民

民進黨昨在臉書指出中共導彈射到大氣層不構成威脅，更傳出警報是由國安高層阻止發布，面對對岸升高軍演，行政院長蘇貞昌6日出席淡北道路活動時表示，全世界的人民都愛好和平，堅持民主、自由國家都團結在一起都不希望戰爭，但是有惡鄰在門口耀武揚威，中國用飛彈、軍演來破壞區域和平，已受全世界愛好自由、和平國家的譴責，同樣嚴正譴責，並對所有的相關狀況都密切掌握。

蘇貞昌強調，會堅定維護國家主權，保護人民安全絕不退縮，也呼籲中國把力量用來照顧人民，用來維護和平，才是正道，才是大國的責任，而非來壓迫鄰國，這樣子也不會得到台灣人民的好感。

至於政府各部會網站近期屢被駭客入侵，是否代表有資安危機，蘇貞昌說，現在戰爭已不同於過往，都是有資訊戰、有各種假訊息等，從俄國入侵烏克蘭看到各方面的狀況，各種資訊戰用假訊息來妨害整個國家運作，來衝擊民心士氣都要防，尤其愈自由、民主、開放的社會，愈容易被侵入，所以呼籲國人同胞要小心戒慎，不要傳任何不明的訊息，同時也不要受騙，從受詐欺集團、詐騙集團的騙，到受外國惡勢力的騙，都是要小心防範。