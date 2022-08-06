澎湃新聞報導，暑期旅遊旺季海濱城市三亞出現首次在大陸檢出的新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3疫情。自6日淩晨6時起，三亞全市實行無限期臨時性全域靜態管理，海南省長要求：三亞要以有溫度的服務，獲得遊客對防疫工作的理解支持。

根據海南省衛健委6日通報，8月5日0-24時，海南省新增262例本土確診病例（含無症狀轉確診病例7例），其中三亞市229例（含無症狀轉確診病例6例）、儋州市9例、東方市9例（含無症狀轉確診病例1例）、陵水縣6例、樂東4例、臨高縣3例、五指山市1例、澄邁縣1例；新增46例本土無症狀感染者，其中三亞市34例、陵水縣11例、樂東縣1例。

8月1日0時至8月5日24時，本輪疫情累計報告本土確診病例426例（三亞市375例、儋州市16例、東方市12例、陵水縣10例、臨高縣5例、樂東4例、五指山市2例、海口1例、澄邁縣1例）；本土無症狀感染者77例（三亞市62例、陵水縣11例、樂東縣2例、儋州市1例、臨高縣1例）。

從公布數字看，海南本輪疫情中，三亞成為核心區域，陽性感染者快速突破400關口，達到437例（375例本土確診病例＋62例本土無症狀感染者）。

引起這波疫情的是首次在中國檢出的新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3。感染者基本上都與三亞市崖州中心漁港相關聯，漁民、漁船、漁港等成為排查重點。

《海南日報》報導，8月5日下午海南省與國務院聯防聯控機制綜合組三亞工作組在三亞舉行工作對接會。省長、省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部總指揮馮飛表示，海南要聚焦三亞重點人群、重點地區，全面開展核酸篩查，備足備齊隔離點、方艙醫院和各類防控物資設備。三亞要全面提升核酸檢測、流調的能力和效率，精準分析研判，提高防控工作的科學性精準性。暢通群眾反映訴求管道，及時回應社會關切，解決問題，以有溫度的服務獲得遊客對疫情防控工作的理解和支持。