全家便利商店(5903)公佈第2季及上半年財報，其中第2季稅後盈餘為3.5億元，年增0.21%，累計上半年稅後盈餘5.2億元，年減21.9%，每股盈餘為2.35元；展望第3季，全家表示，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，有助於帶動人潮出籠與點燃業績動能。

全家第2季合併營收為221.9億元，稅後盈餘3.7億元，歸屬母公司淨利3.5億元，年增0.21%，單季每股盈餘為1.59元；全家表示，第2季整體營運已明顯回穩，單季營收獲利雙雙向上，從而帶動轉投資中支援本業的福比麵包、屏榮與晉欣鮮食的獲利成長，至於水平展開的餐飲事業—全家國際餐飲擺脫去年三級警戒因素後，營收獲利大躍進，旗下三品牌總店數達65家。

全家表示，差異化策略下，第2季鮮食業績成長達一成，受惠於「聯名話題」、「網紅吸粉」、「產品本質提升」之三策略奏效，其中與人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇、百萬YouTuber-滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」合作開發的各品類鮮食，在創造話題與業績上皆拉長紅。

在短期商機掌握上，對應第2季疫情居隔飆升，全家除開賣快篩試劑、導入家用PCR檢測機，並主力瞄準民眾防疫與營養補充的長期需求，線下線上雙管齊下搶進保健品市場，於會員APP「全+1商城」開立專館，開發自有品牌保健食品且積極引進獨家知名品牌，有效帶動業績成長達1成5。

受到今年第1季疫情升溫、氣候多雨、過年旺季人潮未現等干擾，全家今年上半年合併營收431.9億元，年增4.46%，稅後盈餘5.49億元，年減23.1%，歸屬母公司淨利5.2億元，年減21.9%，每股盈餘2.35元，較去年同期減少0.66元，其中總店數達4066家。

全家重大投資於第2季依既有事業計畫穩健進行。因應長遠展店計畫和著眼電商經濟，斥資5.6億元的新花蓮多溫層物流中心於五月開工動土，新台中物流廠亦積極建設中，預計於明年陸續稼動。為擴大1500萬會員的點支生態圈，轉投資電子支付新事業旗下的全盈+PAY亦於4月底正式推出，再添會員忠誠經營一大利器。

在OMO虛實整合策略中，「全家」網路購物三渠道－會員APP「全+1商城」、「全家行動購」網路商城、店長團購line群組，上半年皆持續優化顧客使用體驗並強化EC物流服務速度，業績較去年翻倍成長。

展望第3季，全家表示，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，都有助帶動人潮出籠與點燃業績動能；加上鮮食新品推陳出新，中元、中秋等節日商機掌握，APP OMO新服務陸續上線，皆可望驅動下半年整體績效。