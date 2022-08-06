大陸海關總署宣布，禁止漁產品、茶葉、餅乾飲料、保健食品與多項農漁產品輸入，造成行業重創。台中市市長盧秀燕日前表示，台中被暫停進口企業數有120家，她人在醫院仍第一時間責成市府團隊，祭出因應措施。盧今日（6）再度喊話，呼籲大家周末多來「糕餅故鄉」台中旅遊，順便帶盒糕餅送禮、自用兩相宜，力挺在地產業。

盧秀燕3日在臉書發文表示，大陸海關總署突宣布暫停多家台灣食品進口，優秀的台灣產品出口受到影響，此時政府部門對產業的支持，急如星火，不容許一刻延遲。故她人雖在醫院休養，第一時間便責成市府團隊，統計台中企業可能受到衝擊。目前統計的結果，台中被暫停進口企業數有120家，其中伴手禮、糕餅、健康食品較有影響，茂谷柑也受到衝擊。

對此，盧秀燕指出，她身為市長，越是嚴峻的考驗，她越要在市民身邊，他們已經啟動3項措施，降低對民生經濟的衝擊，包含祭出「成立輔導專線」、「本月舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會」、「啟動購物節專案」三招，與企業攜手共度難關。

盧秀燕今日在度在臉書發文，強調這次大陸禁止進口的產業中，糕餅類影響廣泛。台中有糕餅故鄉的美稱，周末歡迎大家來台中旅遊，她特別邀請大家帶盒糕餅，送禮、自用兩相宜，力挺在地特產。