海巡署第二岸巡隊6日上午協助受困礁岩身體不適的遊客送醫。（海巡署第二岸巡隊提供／張志康基隆傳真）

海巡署第二岸巡隊6日上午協助受困礁岩身體不適的遊客送醫。（海巡署第二岸巡隊提供／張志康基隆傳真）

新北市瑞芳酋長岩常有民眾進行獨木舟活動，不過6日上午6時左右，新北市消防局接獲通報，表示有1名女性在玩獨木舟時，突感身體不適，受困在酋長岩的離岸礁石上。新北消防局通報海巡署後，海巡第二（北基）巡防區指揮部派遣北部分署第二岸巡隊深澳安檢所及第二機動巡邏站人員前往救援。

海巡人員駕駛救生艇抵達現場後，發現秦女受困的地點，是酋長岩附近的離岸礁石，直線距岸邊僅有40公尺的距離，海巡人員迅速且順利地將受困民眾載返深澳漁港，並由新北市政府消防局第六大隊協助送往基隆長庚紀念醫院救治。經初步檢查，這位來自新北市的秦姓女子，是因為太緊張，過度換氣才導致身體不適。

第二岸巡隊呼籲：海巡署秉持「人溺己溺」的精神，平日除堅守崗位外，民眾如遇港區或岸際有緊急救援事件，可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即前往及提供必要協助，爭取黃金救援時間。