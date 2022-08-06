一名女網友透露，家中原本經濟狀況不錯，但媽媽迷上玩股票，玩到家道中落甚至還跑去跟高利貸借錢，讓爸爸再也無法忍受，選擇離婚並帶走她重新開始生活，如今她要結婚了，本不打算拿聘金，但送喜帖給媽媽的時候，對方因債務問題很困擾，她不忍看到媽媽那麼辛苦，便轉而向未婚夫要700萬，被拒絕之後，原PO痛批未來的老公是個自私鬼，引起網友討論，不少人看傻。

一名女網友在臉書社團《匿名公社》上分享，她的媽媽與爸爸結婚之前是一位酒店小姐，當時爸爸常去酒店談生意，就這樣因緣際會認識了媽媽，後來爸爸迷上了媽媽，幾乎天天都會去包媽媽的場，最後也感動了媽媽，兩人順利在一起。

女網友表示，爸爸和媽媽在一起後，媽媽辭去酒店的工作，改到爸爸開的公司裡擔任秘書，由於爸爸當時經營公司，所以他們家還算有點錢，算是很好過。沒想到媽媽後來迷上玩股票，竟然玩到把錢輸光，甚至連房子都抵押，公司也就這樣倒閉了。

女網友指出，家道中落這件事，絲毫沒有影響到媽媽沉迷股票的熱情，後來媽媽甚至背著爸爸去借高利貸，直到高利貸找上門討錢，爸爸終於忍無可忍，堅決要和媽媽離婚，而她最後則跟著爸爸一起生活。

女網友透露，她現在要結婚了，想邀請媽媽參加，畢竟是一生一次的婚禮，她希望父母都能在場，而男友也同意讓媽媽參加，未料，當她拿著喜帖去找媽媽的時候，對方第一個竟然就問說有沒有聘金，她回答沒有以後，媽媽顯然很失望，後來竟私下問她說，能否給她700萬還債，她表示自己沒有那麼多錢，媽媽則建議她跟男友要，畢竟當初也沒有給聘金，她想了一想覺得很有道理，便向男友要了700萬。

女網友表示，她和男友解釋了700萬的用處，也知道以男友的家境，拿出這筆錢並不是很困難，何況她的媽媽都已經老了，只希望對方可以不要那麼辛苦生活，怎料男友聽完卻與她大吵一架，讓原PO感到很委屈，認為對方都沒有替媽媽著想，真的很過分又很自私，也突然不知道這樣的婚該不該結了。

貼文引起網友討論，「700萬講得跟700元一樣輕鬆，你值700萬嗎？搞不好連70萬的價值都沒有」、「妳反過來想，如果是妳要娶老婆，結果遇到賣女兒還債的丈母娘，妳會覺得這女人在想什麼？」、「有一就有二，有二就有三，婚是妳在結的，又不是妳媽跟妳男友結，難道妳有值700萬嗎？我看沒有吧！」